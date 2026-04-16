Зеленского сравнили с персонажем фильма «Тупой и еще тупее» после слов о Трампе

Заявление украиснкого лидера Владимира Зеленского о позитивных сигналах президента США Дональда Трампа в адрес России характеризует главу Украины как «никчемного» политика. Его можно сравнить с главным персонажем фильма «Тупой и еще тупее». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Люди, которые никакого отношения к политике не имеют, они, как правило, думают, что анализируют какую-то ситуацию конкретную и думают, что они сказали что-то умное, а в данном случае абсолютная бестолковость, непрофессионализм, абсолютная неподготовленность этого человека к какому-либо политическому виду деятельности», — подчеркнул политолог.

По словам Ордуханяна, если бы Зеленский захотел сказать «что-то более-менее членораздельное», он бы заявил не о том, что США посылают много позитивных сигналов, а о том, что Вашингтон мало внимания уделяет Киеву в рамках продолжающегося конфликта на Украине.

Американист подчеркнул, что Зеленский выдумал «позитивные сигналы» Трампа в адрес России.

«Был такой фильм «Тупой и еще тупее». Там играл актер Джим Керри. Вы помните, у него были иллюзии того, что он прощается с девушкой, которую на лимузине вез. Он думал, что у них какие-то отношения <...> Вот он [Зеленский] тоже в какую-то секунду подумал, что в каком-то космосе кто-то [в США] будет считаться с этим никчемным абсолютно человеком», — подытожил он.

До этого украинский лидер заявил, что Трамп публично поддерживает больше Россию, чем Украину.

«Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского.