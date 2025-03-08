Президент Болгарии Румен Радев заявил, что позиция Европы по достижению мира на Украине силой смотрится нереалистично. Его слова приводит ТАСС.

«На последнем Европейском совете в Брюсселе много говорилось о перевооружении и почти ничего о прекращении войны на Украине, которая тянет Европу на дно», — заявил он.

По его словам, навязывание мира силой выглядит все более нереалистично.

Также он выразил сомнения в отношении планов ЕС по перевооружению вооруженных сил и отметил, что Европа «не может позволить себе игнорировать реальность».

В январе Радев заявлял, что Евросоюз переживает крах архитектуры геополитической безопасности и нехватку лидеров, из-за чего европейские страны едва ли могут соперничать с РФ в военном плане. Он отметил, что Россия производит в четыре раза больше снарядов и военной техники, а спонсируемый ЕС Киев проигрывает в конфликте с Москвой.

Ранее Орбан заявил, что время на стороне России.