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Президент Болгарии заявил, что позиция Европы по миру на Украине нереалистична

Президент Болгарии Радев: конфликт на Украине тянет Европу на дно
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Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что позиция Европы по достижению мира на Украине силой смотрится нереалистично. Его слова приводит ТАСС.

«На последнем Европейском совете в Брюсселе много говорилось о перевооружении и почти ничего о прекращении войны на Украине, которая тянет Европу на дно», — заявил он.

По его словам, навязывание мира силой выглядит все более нереалистично.

Также он выразил сомнения в отношении планов ЕС по перевооружению вооруженных сил и отметил, что Европа «не может позволить себе игнорировать реальность».

В январе Радев заявлял, что Евросоюз переживает крах архитектуры геополитической безопасности и нехватку лидеров, из-за чего европейские страны едва ли могут соперничать с РФ в военном плане. Он отметил, что Россия производит в четыре раза больше снарядов и военной техники, а спонсируемый ЕС Киев проигрывает в конфликте с Москвой.

Ранее Орбан заявил, что время на стороне России.

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Переговоры о мире на Украине
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