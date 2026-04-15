Еврокомиссар рассказала, как поражение Орбана отразится на членстве Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что поражение Виктора Орбана на выборах премьер-министра Венгрии станет «новым толчком» к членству Украины в ЕС. Ее слова приводит Die Welt.

По ее словам, поражение Орбана и победа Петера Мадьяра стала «большой победой для Европы. Это «положительно повлияет на процесс вступления», подчеркнула еврокомиссар. Кос также заявила, что поражение Орбана позволит выделить Украине кредит на €90 млрд.

«Благодаря этим 90 миллиардам мы сможем покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах», – заявила она.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

