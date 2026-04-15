Политолог высказалася о продлении США санкций против российской нефти

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что США возобновили санкции против российской нефти.

Многие эксперты поднимают вопрос: как дальше будут развиваться инициированные США переговоры по Украине, учитывая, что Вашингтон даже не пытается соответствовать «духу Анкориджа». Как считает Коктыш, проблема переговоров связана не с санкциями, а с тем, что Штаты не учитывают обеспокоенность Москвы — американский мирный план не предусматривает нейтральный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию.

«Поэтому тут вопрос самой структуры переговоров. Будут ли пересмотрены соответствующие подходы. Потому что если нет, то это будут переговоры ради переговоров без какого-либо результата», — сказал политолог.

Накануне издание Politico сообщило, что американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти, приостановленные в марте, возобновились.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку, на который эти санкции были приостановлены. А именно действие лицензии закончилось 11 апреля, и до этого дня не было понятно, продлит ли Вашингтон данную меру. При этом, пишет Politico, у России есть еще много способов обойти американские санкции.

Ранее США продлили лицензию на операции с зарубежными АЗС «Лукойла».