Гуцан раскрыл сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

Петр Бернштейн/РИА Новости

Ущерб от преступлений фашистов, которые были выявлены прокурорами во время работы по проекту «Без срока давности», составил 257 трлн руб. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году», передает РИА Новости.

Он указал, что в прошлом году завершился проект «Без срока давности».

«По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», — отметил Гуцан.

Он подчеркнул, что задачи по сохранению исторической памяти остаются актуальными. По словам Гуцана, проверки музейного и архивного фондов вскрыли проблемы их сохранности и использования. Например, в связи с нарушением нормативных условий испортились свидетельства преступлений фашистской Германии и ее союзников. От министра культуры Ольги Любимовой и руководителя Росархива Андрея Артизова требуется устранить нарушения.

Ранее закон Путина о геноциде советского народа вызвал тревогу в Германии.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
