Гуцан раскрыл сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

Ущерб от преступлений фашистов, которые были выявлены прокурорами во время работы по проекту «Без срока давности», составил 257 трлн руб. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году», передает РИА Новости.

Он указал, что в прошлом году завершился проект «Без срока давности».

«По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», — отметил Гуцан.

Он подчеркнул, что задачи по сохранению исторической памяти остаются актуальными. По словам Гуцана, проверки музейного и архивного фондов вскрыли проблемы их сохранности и использования. Например, в связи с нарушением нормативных условий испортились свидетельства преступлений фашистской Германии и ее союзников. От министра культуры Ольги Любимовой и руководителя Росархива Андрея Артизова требуется устранить нарушения.

