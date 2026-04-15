«Шанс у России есть»: политолог о происходящем на Ближнем Востоке

Политолог Дробницкий: РФ может оказать влияние на ЕС на фоне конфликта на БВ

На фоне неудач в конфликте с Ираном, США теряют авторитет в мире. На этом фоне у России есть шанс оказать серьезное влияние на Европу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Европе надо именно сейчас перекрыть доступ к газу, нефти и удобрениям и перекрыть их до состояния комы. То, что они называют восточный фланг НАТО, наше западное стратегическое направление, это все сейчас держится на Европе. Надо ее придушить как следует, надо пользоваться этой ситуацией», — уверен эксперт.

Он добавил, что США истратили очень много ресурсов на ближневосточном направлении, поэтому они не смогут в достаточном объеме поддержать Киев и Брюссель.

28 февраля министерство обороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент страны Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

8 апреля Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде, однако они не увенчались успехом.

В итоге, 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что Европа может создать коалицию по Ормузскому проливу без участия США.