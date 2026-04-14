Война США и Израиля против Ирана
Названы главные выгодоприобретатели конфликта США и Ирана

Журналист Головашин: конфликт США и Ирана выгоден России и Китаю
Ближневосточный конфликт выгоден России и Китаю. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал обозреватель Владимир Головашин.

Он пояснил, что Вашингтон тратит огромные средства на помощь Израилю и эсминцы в Ормузском проливе, в то время как ресурсы для Украины тают. Европа тем временем в панике, поскольку не знает что делать без американской «подушки».

Что касается Китая, он хладнокровно наблюдает, как США вязнут в ближневосточных песках, и вместе с тем использует момент для укрепления влияния в Азии, Африке и Латинской Америке, пишет журналист.

Израиль, по его мнению, как и США, не в лучшем положении: Вашингтон по-прежнему оказывает серьезную поддержку, однако экономика стагнирует, туризм обвалился почти до нуля, а компании выводят штаб-квартиры за рубеж.

28 февраля министерство обороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент страны Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

8 апреля Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде, однако они не увенчались успехом.

В итоге, 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.

