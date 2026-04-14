Политолог объяснил, почему Стэнфорд внесли в перечень нежелательных организаций

Политолог Дмитрий Матюшенков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Стэнфорд внесен в список нежелательных в России организаций. По мнению эксперта, это результат многолетней политики вуза, давно превратившегося в инструмент антироссийской пропаганды.

В качестве примера он привел Stanford Internet Observatory (SIO). Ее исследователи первыми обвинили Россию в поддержке нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

«И хотя в последствии эта история была развенчана самими американцами, статус Стэнфорда как одного из лучших университетов мира позволил создать почву для этой мистификации, делая его частью ведущейся против России гибридной войны», — отметил Матюшенков.

При этом, по его словам, главная опасность вуза кроется не в самих учебных программах, а в их идеологической «начинке».

Стэнфордский университет, официально именуемый Американским Университетом им. Леланда Стэнфорда-младшего, с 10 апреля входит в список иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории Российской Федерации признана нежелательной.

Наряду с вузом, в список нежелательных организаций вошли также американская структура «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».

