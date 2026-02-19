В Госдуме заявили о стремлении США ослабить суверенитет стран с помощью политики

Стратегия доминирования США полагается на технологическое превосходство, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя колонку профессора Стэнфорда Эндрю Ына.

«Как только появляется риск утраты монополии, включаются политические инструменты, такие как санкции, тарифы, экспортный контроль. В США прекрасно понимают, что, если страны получат собственные полноценные платформы и сервисы, то влияние американских корпораций и, соответственно, американской внешней политики резко сократится», — сказал Кирьянов.

Он добавил, что Россия идет по курсу формирования и развития своих платформ.

«Россия развивает собственную ИТ-инфраструктуру, чтобы ключевые цифровые сервисы функционировали под ее юрисдикцией и способствовали укреплению долгосрочной безопасности и технологической независимости», — сказал депутат.

Также эксперт РОЦИТ Алексей Парфун заявил, что американские компании годами собирали огромные массивы пользовательской информации по всему миру через соцсети, а ИИ сделал этот актив более ценным.

«Теперь данные – это не побочный продукт, а новая нефть. И поэтому разговор о технологическом лидерстве – это во многом разговор о контроле над потоками данных», — сказал он.

Парфун добавил, что Эндрю Ын, говоря о суверенном ИИ, заявляет о праве государства гарантировать, что граждане и компании страны не будут заложниками внешних решений.

«США рискуют потерять не только рынки, но и доступ к этим массивам. А вместе с этим – инструмент влияния, аналитики и прогнозирования, который они использовали годами. Санкции на чипы и экспортные ограничения – это попытка замедлить конкурентов, но эффект противоположный, они ускоряют процесс отказа от американских технологий», — сказал Парфун.

Напомним, ранее профессор Стэнфорда Эндрю Ын в своей колонке на портале DeepLearning.AI заявил, что политика США при Дональде Трампе подталкивает союзников Вашингтона к ускоренному развитию собственного суверенного ИИ.