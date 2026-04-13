Стало известно, о каком «триггерном событии» для Украины говорил Буданов

Экс-нардеп Олейник: выборы могут стать триггерным событием для Украины
Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о «триггерном событии» для страны, которое может привести к катастрофе, могло касаться будущих выборов на Украине. Они неминуемо будут сопровождаться столкновениями и беспорядками. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Владимир Олейник.

«Может быть, он имел в виду, что скоро наступит та пауза, когда придется перезагрузить власть. Не случайно он уже начал разговаривать языком избирательного процесса, по сути, ориентируясь на какую-то долю своего электората, который ненавидит [украинского лидера Владимира] Зеленского... Я не исключаю этого», — подчеркнул он.

По словам бывшего нардепа, упомянутая «перезагрузка власти» на Украине не может произойти бескровно, поскольку социальная напряженность в стране слишком велика.

«Мы все понимаем, что выборы президента в один тур не пройдут: нет такого кандидата, который бы имел рейтинг больше 50%. Значит [будет] два тура. Поскольку власть сегодня на Украине очень дорого стоит (кто у власти, тот имеет все, а кто без власти, тот ничего), то там будут, вероятно, еще и силовые столкновения во время избирательного процесса и особенно подсчета голосов: и свет будут выключать, и с оружием заходить. Борьба будет очень жесткой», — подчеркнул он.

12 апреля украинские СМИ сообщили, что Буданов анонсировал некое «триггерное событие», которое может закончиться для Украины катастрофически, «если не будет единства».

Ранее Буданов анонсировал новый обмен пленными с Россией.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
