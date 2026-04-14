В России усомнились в правдивости слов Вэнса о достижении целей в Иране

Политолог Дубравский: США не удалось достигнуть поставленных целей в Иране
Eduardo Munoz/Reuters

Соединенные Штаты не достигли никаких целей во время своей военной операции в Иране. Об этом заявил политолог Павел Дубравский в беседе с News.ru, комментируя слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон достиг целей и может сворачивать боевые действия на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что цели Вашингтона несколько раз менялись. Изначально стояла задача не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а потом – дальнобойных ракет. Позже задачи изменились на смену политического режима.

Политолог отметил, что часть лидеров Ирана была уничтожена, но на их место пришли другие. Поэтому политический режим сменить не удалось, констатировал эксперт.

«Поэтому никакие цели США в Иране выполнены не были, доказательств никто не предоставил. Я думаю, что это риторический прием, который Джей Ди Вэнс использует как на внешнюю публику для репутации страны, так и на внутреннюю, стараясь возвысить республиканскую партию в глазах избирателей», — заявил Дубравский.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов сворачивать операцию. Он подчеркнул, что теперь решение — за Тегераном, но формат диалога может измениться, если Иран не откроет Ормузский пролив. О перспективах переговоров, роли Ормузского пролива и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас заявила о разрушении международного права.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

