В России словом «трепло» прокомментировали заявление в Словении о выходе из НАТО

Заявление новоизбранного спикера нижней палаты парламента Словении, лидера партии евроскептиков «Правда» Зорана Стевановича о выходе из НАТО не имеет ничего общего с реальностью. У страны нулевые шансы выйти из альянса. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Нулевые [шансы выйти из НАТО]. Начнем с того, что господин Стеванович этнический серб. Понятно, что, будучи этническим сербом, у него к НАТО есть счет, как у большинства cербов, и мы с вами понимаем, почему. Но подавляющее большинство населения Словении все-таки составляют словенцы. Партия «Правда», которую возглавляет Стеванович, это такие жесткие евроскептики. У них поддержка примерно 5,5%», — пояснил эксперт.

Поэтому, по мнению Трухачева, словенскому политику вряд ли удастся организовать референдум по выходу страны из НАТО.

«Трепло. Я могу это сказать так, как есть. Это трепло. У меня даже слова другого нет для этого», — подытожил он.

14 апреля Зоран Стеванович заявил, что в Словении пройдет референдум о выходе страны из состава Североатлантического альянса.

