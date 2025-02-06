Президент Польши пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий

Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда назвал размер пенсии, которую ему будут выплачивать по истечении полномочий, невысокой. Об этом он заявил в эфире программы Kanal Zero.

«На руки это около 11 тыс. злотых (около 266 тыс. рублей. — прим. Газета.ru). Не такие уж невероятные деньги, приняв во внимание ответственность, которую надо было нести все годы президентства», — сказал он.

Спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая. Действующий президент Дуда не сможет принять участие в предстоящих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Портал WirtualnaPolska сообщал, что кандидат на президентский пост Польши Кароль Навроцкий планирует, в случае своей победы на выборах, расторгнуть миграционный пакт Евросоюза (ЕС).

Ранее Дуда призвал остановить «империализм» России.