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Президент Польши пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий

Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию
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Miguel Angelo Pereira/AP

Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда назвал размер пенсии, которую ему будут выплачивать по истечении полномочий, невысокой. Об этом он заявил в эфире программы Kanal Zero.

«На руки это около 11 тыс. злотых (около 266 тыс. рублей. — прим. Газета.ru). Не такие уж невероятные деньги, приняв во внимание ответственность, которую надо было нести все годы президентства», — сказал он.

Спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая. Действующий президент Дуда не сможет принять участие в предстоящих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Портал WirtualnaPolska сообщал, что кандидат на президентский пост Польши Кароль Навроцкий планирует, в случае своей победы на выборах, расторгнуть миграционный пакт Евросоюза (ЕС).

Ранее Дуда призвал остановить «империализм» России.

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