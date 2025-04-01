Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию

Квасьневский заявил, что его президентской пенсии не хватает на жизнь
close
Global Look Press

Бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский рассказал, что его президентской пенсии не хватает на жизнь. Об этом он заявил в интервью Business Insider.

«Выплаты для бывших президентов выросли. Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — сказал Квасьневский.

Экс-президент Польши рассказал, что его пенсия составляет 13 691 злотый и 47 грошей в месяц (около 291,5 тыс. рублей. — «Газета.Ru»). Однако после выплаты налогов на руки он получает около 11 тыс. злотых (около 233 тыс. рублей. — «Газета.Ru»).

В феврале оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда назвал размер пенсии, которую ему будут выплачивать по истечении полномочий, невысокой — около 11 тыс. злотых (около 266 тыс. рублей. — прим. Газета.ru).

Спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая. Действующий президент Дуда не сможет принять участие в предстоящих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Ранее Дуда призвал остановить «империализм» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами