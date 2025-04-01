Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию

Квасьневский заявил, что его президентской пенсии не хватает на жизнь

Бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский рассказал, что его президентской пенсии не хватает на жизнь. Об этом он заявил в интервью Business Insider.

«Выплаты для бывших президентов выросли. Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — сказал Квасьневский.

Экс-президент Польши рассказал, что его пенсия составляет 13 691 злотый и 47 грошей в месяц (около 291,5 тыс. рублей. — «Газета.Ru»). Однако после выплаты налогов на руки он получает около 11 тыс. злотых (около 233 тыс. рублей. — «Газета.Ru»).

В феврале оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда назвал размер пенсии, которую ему будут выплачивать по истечении полномочий, невысокой — около 11 тыс. злотых (около 266 тыс. рублей. — прим. Газета.ru).

Спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая. Действующий президент Дуда не сможет принять участие в предстоящих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Ранее Дуда призвал остановить «империализм» России.