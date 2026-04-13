Политолог назвал переговоры Ирана и США «антрактом перед вторым актом конфликта»

На сегодняшний день конфликт США и Ирана не предполагает дипломатического завершения, поскольку уступки одной из сторон будут означать ее капитуляцию. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Эксперт обратил внимание, что требования Вашингтона и Тегерана не стыкуются нигде и даже противоречат друг другу.

«Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде — только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта», — считает Сажин.

Тем более Иран готов на дальнейшие риски и жертвы, добавил он.

