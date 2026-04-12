В Стамбуле задержали звезду сериала «Зимородок»

Полицейские задержали в Стамбуле группу подозреваемых в приобретении и употреблении наркотиков, в том числе актрису сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ночь на воскресенье была начата операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, и обыски в четырех заведениях. В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции», — сообщила прокуратура Турции.

Отмечается, что среди задержанных – актриса Алейна Бозок, бывшая футбольная судья Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и ряд других известных людей.

По информации газеты Cumhuriyet с октября 2025 года полиция Турции осуществляет рейды, направленные на борьбу с наркотрафиком. В ходе расследования на разное время задержаны известные актеры и инфлюенсеры. Ранее после задержания и признания в употреблении наркотиков главные роли в сериалах потеряли актеры: Исмаил Хаджиоглу из турецкого сериала «Дети рая» и Догукан Гюнгёр из сериала «Клюквенный щербет».

Ранее главнокомандующий Уганды потребовал от турецких властей самую красивую жену.