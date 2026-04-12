Лукашенко назвал главное завоевание белорусов

Лукашенко на пасхальной службе в храме назвал главное завоевание белорусов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе назвал главное завоевание белорусов. Об этом сообщает госагентство БелТА.

«Мы живем, самое главное, в мире и согласии. Без войн, без столкновений уже после 2020 года несколько лет. И это самое главное завоевание нашего народа», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в стране созданы все условия для того, чтобы население могло жить достойно. Он отметил, что в Белоруссии живут очень хорошие и добрые люди и всем им нужно чем-то помочь.

До этого Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется идеологическая война. Таким образом он прокомментировал блокировку видеохостингом YouTube каналов белорусских государственных СМИ, отметив: «Будем пока воевать».

Ранее Лукашенко рассказал о реакции белорусов на «буйный национализм».

 
