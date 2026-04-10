«У Трампа осталось три дня»: эксперт о конфликте США и Ирана

Президенту США Дональду Трампу придется завершать конфликт с Ираном — через три дня конгрессмены скажут свое слово. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев. Несмотря на то, что война еще не закончилась, промежуточные итоги «совершенно отвратительные», считает он.

«Отвратительные настолько, что на краткосрочной перспективе, то есть 13-го апреля, когда конгресс выйдет с Пасхальных каникул, Трампу уже ничего не остается, кроме как готовиться к отказу продления его полномочий по дальнейшему ведению боевых действий. Без разрешения Конгресса президент США имеет право использовать армию не более двух месяцев», — отметил Беляев.

Если Трамп к 13 апреля не предоставит внушительных доказательств, что победа над Исламской Республикой «в кармане», конгресс не позволит дальше использовать армию. А за три дня это практически невозможно, добавил он.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Сделка была заключена менее чем за час до истечения срока ультиматума американского президента, который угрожал республике «полным уничтожением».

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявили, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу».

