Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

«У Трампа осталось три дня»: эксперт о конфликте США и Ирана

Офицер Беляев: Трампу вскоре придется завершить конфликт с Ираном
Brendan Smialowski/Reuters

Президенту США Дональду Трампу придется завершать конфликт с Ираном — через три дня конгрессмены скажут свое слово. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев. Несмотря на то, что война еще не закончилась, промежуточные итоги «совершенно отвратительные», считает он.

«Отвратительные настолько, что на краткосрочной перспективе, то есть 13-го апреля, когда конгресс выйдет с Пасхальных каникул, Трампу уже ничего не остается, кроме как готовиться к отказу продления его полномочий по дальнейшему ведению боевых действий. Без разрешения Конгресса президент США имеет право использовать армию не более двух месяцев», — отметил Беляев.

Если Трамп к 13 апреля не предоставит внушительных доказательств, что победа над Исламской Республикой «в кармане», конгресс не позволит дальше использовать армию. А за три дня это практически невозможно, добавил он.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Сделка была заключена менее чем за час до истечения срока ультиматума американского президента, который угрожал республике «полным уничтожением».

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявили, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу».

Ранее в конгрессе США рассказали, что Вашингтон должен объяснить Израилю.

 
Теперь вы знаете
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
