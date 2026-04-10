«Трамп — лишь исполнитель»: эксперт о конфликте на Ближнем Востоке

Офицер Беляев: Трамп является лишь исполнителем решений глубинного государства
Президент США Дональд Трамп, начавший конфликт на Ближнем Востоке совместно с руководством Израиля, является лишь исполнителем решений глубинного государства — финансово-банковских кругов, стремящихся к разгрому Ирана. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

При этом, по его мнению, нынешний глава Белого дома провалил план богатейших семей Америки.

«Провалил он его потому, что в его команде оказались настолько некомпетентные и негодные для своих должностей люди, что, в конечном итоге, это выражается, например, в шизофреническом бреду Джей Ди Вэнса, который заявил, что, оказывается, искусственный интеллект виноват в американских провалах и просчетах», — сказал эксперт.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

8 апреля президент Соединенных Штатов объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Трамп призвал Иран бесплатно пропускать суда через Ормузский пролив.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!