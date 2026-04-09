Французский министр обвинил Сийярто в предательстве из-за переговоров с Лавровым

Переговоры между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым были «предательством» солидарности Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французской радиостанции France Inter, передает Reuters.

Серия просочившихся разговоров показала, как правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и венгерский министр иностранных дел работали в интересах России и подрывали усилия ЕС по оказанию помощи Украине, говорится в материале.

«Это предательство основополагающей солидарности, необходимой между странами Европейского союза, если мы хотим быть сильными», — сказал Барро.

По информации агентства, из слитых журналистами переговоров следует, что министр иностранных дел Венгрии предложил направить своему российскому коллеге документ о вступлении Украины в Европейский союз.

Reuters не смогло независимо подтвердить подлинность аудиозаписи. Как позже заявил сам Сийярто, эти сообщения «доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону».

Ранее Орбан объяснил, почему не пользуется смартфоном.

 
