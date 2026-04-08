Делягин дал прогноз, чего ждать, если США и Иран договорятся о мире

Депутат ГД Делягин: Израиль может нанести неожиданный удар по Ирану
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Даже если Тегеран и Вашингтон договорятся о мире, стоит готовиться к «неожиданному» повороту. А именно — удару Израиля по Ирану. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Это уже было. [президент США Дональд] Трамп заявил, что не будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, после чего Израиль немедленно нанес удар. Через четыре часа после этого. А если Израиль не нанесет удар, если Трамп договорится с Израилем, — нанесет удар какая-нибудь третья сила, те же самые англичане», — спрогнозировал парламентарий.

Он допустил, что Трамп уже осознал, во что его втравили, и не израильтяне, а «англичане через израильтян».

Накануне президент США заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, которое позволит оформить окончательное соглашение. В Тегеране уже заявили о проигрыше Вашингтона в войне. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о возможных последствиях решений, принятых в Белом доме.

Ранее в Израиле назвали перемирие с Ираном катастрофой.

 
