В России объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном

Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты заключили перемирие с Ираном, чтобы сохранить лицо. Об этом News.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке показали ограниченность возможностей США, Израиля и арабских государств. Они не могут «сломать» Иран военной силой, констатировал политолог.

Теперь же стороны будут пытаться выторговать более выгодные для себя условиях на переговорах, указал аналитик.

«Вчера Дональд Трамп говорил, что загонит Иран в каменный век. Сейчас он будет использовать начало переговоров, заявляя: «Вот смотрите, Тегеран побоялся меня и пошел на мои требования». На самом деле, для Ирана и США важно сохранить лицо. Сейчас у сторон нет другого пути, кроме как вести переговоры», — сказал Блохин.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

 
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
