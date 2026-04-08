В Иране назвали условие для подписания соглашения с США

Никзад: Иран не подпишет соглашение с США, если они не примут условия Тегерана
Iranian Presidency/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на позволит подписать соглашение с США, если Вашингтон не примет условия Тегерана. Об этом заявил вице-спикер иранского парламента Али Никзад, передает Fars News Agency.

«Если они не примут десять условий, верховный лидер не позволит подписать соглашение», — сказал Никзад.

Согласно заявлению иранской стороны, Соединенные Штаты согласились с предложением из 10 пунктов, которое, в том числе, обязывает Вашингтон не допускать новой агрессии против Ирана, сохранять иранский контроль над Ормузским проливом, согласиться на обогащение урана, отменить все санкции, включая вторичные, выплатить компенсацию, вывести все силы из Ближнего Востока и прекратить боевые действия на всех фронтах.

В среду американский лидер за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце недели стороны должны встретиться в Исламабаде для дальнейших обсуждений.

