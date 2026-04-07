Грузия и Казахстан договорились о повышении уровня сотрудничества

Министры иностранных дел Грузии и Казахстана Мака Бочоришвили и Ермек Кошербаев обсудили на встрече в Тбилиси вопрос о повышении уровня сотрудничества двух государств до стратегического. Об этом сообщает газета «Взгляд». Отмечается, что стороны подписали программу взаимодействия двух ведомств на 2026-2027 годы.

В грузинском МИД заявили, что «особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству в рамках развития «Срединного коридора».

«Грузия крайне важна для стран Центральной Азии», — подчеркнула Бочоришвили.

Издание напоминает, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил $184,5 млн. Казахстан при этом входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии, занимая восьмое место.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова нормализовать отношения с Тбилиси при условии, что грузинские власти также стремятся к этому. По его словам, сейчас все зависит от позиции Грузии.

Ранее в Тбилиси заявили, что между Грузией и ЕС «цивилизационная пропасть».