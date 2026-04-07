Политолог назвал причину паузы переговоров по Украине

Переговоры по Украине поставлены на паузу не только из-за событий на Ближнем Востоке, но и потому, что Киев сознательно избегает прямого диалога с Москвой, пытаясь использовать США, как инструмент торга. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Российская сторона устами президента и министра иностранных дел им говорит: чем дольше вы откладываете переговоры, тем хуже для вас будут те условия. Мы освободили ЛНР, следующий этап — мы выкинем их из ДНР», — сказал эксперт.

По его прогнозам, переговоры возобновятся только тогда, когда США объявят о своей «победе» над Ираном и вновь обратят взор на украинское направление.

Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент находятся на паузе.

У Соединенных Штатов сейчас много других дел. Из-за этого достаточно трудно организовать консультации в трехстороннем формате, пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, как США хотели победить Иран.