Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог: конфликт на Ближнем Востоке приблизился к опасной точке

Политолог Бридже: Иран не намерен капитулировать перед США
Vahid Salemi/AP

Политолог-востоковед Дмитрий Бридже в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив. По мнению эксперта, конфликт на Ближнем Востоке подходит к опасному рубежу.

«На мой взгляд, мы подходим не к финалу, а к самой опасной точке принудительной дипломатии президента США Дональда Трампа», — сказал Бридже.

Он считает вероятными два сценария развития событий: либо жесткая, но ограниченная эскалация с новыми ударами по инфраструктуре и открытием «дипломатического окна», либо регионализация конфликта — если ответ Ирана затронет американские базы или судоходство в заливе.

5 апреля лидер США сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения хозяин Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал планы Трампа «военными преступлениями».

Ранее в конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!