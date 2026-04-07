Политолог: конфликт на Ближнем Востоке приблизился к опасной точке

Политолог-востоковед Дмитрий Бридже в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив. По мнению эксперта, конфликт на Ближнем Востоке подходит к опасному рубежу.

«На мой взгляд, мы подходим не к финалу, а к самой опасной точке принудительной дипломатии президента США Дональда Трампа», — сказал Бридже.

Он считает вероятными два сценария развития событий: либо жесткая, но ограниченная эскалация с новыми ударами по инфраструктуре и открытием «дипломатического окна», либо регионализация конфликта — если ответ Ирана затронет американские базы или судоходство в заливе.

5 апреля лидер США сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения хозяин Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал планы Трампа «военными преступлениями».

Ранее в конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран.