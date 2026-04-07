Американист оценил заявление Маска-старшего о том, что Эпштейн жив

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола Маска о том, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн жив.

По мнению эксперта, даже если Эпштейн сейчас появится и начнет давать показания, от этого ничего не изменится, поскольку, несмотря на все опубликованные сведения, никто не понес ответственности.

«Вот вскрылось преступное мероприятие, которое объединяло элиты за счет растления детей. И никто не сел. И не сядет. Ни Трамп, ни Клинтон, никто, в принципе. И это уже более-менее всем понятно. Это уже одно должно было взорвать американскую систему. Но не взорвало», — сказал Дробницкий.

Объясняя свое заявление о том, что Эпштейн жив, Маск-старший сказал, что официальная версия того, что случилось с Эпштейном в камере заключения, звучит неубедительно, поскольку есть ряд обстоятельств, которые вызывают вопросы. Он также напомнил, что в момент происшествия в тюрьме были отключены камеры видеонаблюдения, а охранники спали.

В начале февраля минюст США обнародовал более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В файлы вошли фотографии известных личностей, материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими высокопоставленными лицами и бизнесменами. Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию. Однако многие сохранили дружеские отношения с Эпштейном или возобновили их — даже после того, как ему впервые были предъявлены обвинения.

