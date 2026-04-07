Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Американист оценил заявление Маска-старшего о том, что Эпштейн жив

Американист Дробницкий: слова Эррола Маска о том, что Эпштейн жив, бессмысленны
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола Маска о том, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн жив.

По мнению эксперта, даже если Эпштейн сейчас появится и начнет давать показания, от этого ничего не изменится, поскольку, несмотря на все опубликованные сведения, никто не понес ответственности.

«Вот вскрылось преступное мероприятие, которое объединяло элиты за счет растления детей. И никто не сел. И не сядет. Ни Трамп, ни Клинтон, никто, в принципе. И это уже более-менее всем понятно. Это уже одно должно было взорвать американскую систему. Но не взорвало», — сказал Дробницкий.

Объясняя свое заявление о том, что Эпштейн жив, Маск-старший сказал, что официальная версия того, что случилось с Эпштейном в камере заключения, звучит неубедительно, поскольку есть ряд обстоятельств, которые вызывают вопросы. Он также напомнил, что в момент происшествия в тюрьме были отключены камеры видеонаблюдения, а охранники спали.

В начале февраля минюст США обнародовал более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В файлы вошли фотографии известных личностей, материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими высокопоставленными лицами и бизнесменами. Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию. Однако многие сохранили дружеские отношения с Эпштейном или возобновили их — даже после того, как ему впервые были предъявлены обвинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эррол Маск сравнил Вашингтон и Москву.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!