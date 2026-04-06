Востоковед объяснил, почему турецкий министр вылетел в Сирию вслед за Зеленским

5 апреля украинский лидер Владимир Зеленский нанес визит в Дамаск. Вслед за ним в сирийскую столицу срочно вылетел глава МИД Турции Хакан Фидан. Востоковед Кирилл Семенов в интервью Tsargrad.tv высказал мнение, что Анкара занервничала.

Эксперт предположил, что Зеленский решил воспользоваться непростой ситуацией на Ближнем Востоке и склонить Сирию к охлаждению отношений с Москвой. Однако, по его словам, Турции такой исход невыгоден, поэтому Фидан поспешил превратить встречу Зеленского с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа один на один в трехсторонние переговоры.

«Анкара не заинтересована в том, чтобы Дамаск испортил отношения с Москвой, чтобы там Зеленский чего-нибудь не устроил», — сказал Семенов.

И у Зеленского вряд ли что-то получится, поскольку Россия и новые сирийские власти развивают отношения очень хорошо, подчеркнул он.

В сентябре 2025 года Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения, которые были разорваны по инициативе Киева.

Коммюнике об установлении дипотношений было подписано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии Зеленского и Ахмеда аш-Шараа.

Украина разорвала отношения с Сирией в 2022 году, когда республику возглавлял Башар Асад, из-за решения Дамаска признать Луганскую (ЛНР) и Донецкую (ДНР) народные республики.

