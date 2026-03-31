В Польше заявили, что власти страны предоставили ВСУ небо для ударов по РФ

Польский депутат Скалик обвинил власти в вовлечении страны в войну с Россией
Польские власти намеренно предоставили воздушное пространство для ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по российской инфраструктуре. Об этом в соцсети X заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик.

«Сознательная провокация — действуя таким образом, наши власти хотят, чтобы РФ признала территорию Польши законной целью ответных своих военных действий», — отметил он.

Депутат указал, что введенный с 10 марта запрет на полеты вдоль границ с Украиной и Белоруссией на самом деле позволяет украинской армии атаковать нефтяные объекты в Ленинградской области и порты Усть-Луга и Приморск.

По мнению парламентария, эти действия являются попыткой втянуть Польшу в войну с РФ. Он призвал «сказать нет поджигателям войны».

ВСУ атакуют Ленобласть беспилотниками семь дней подряд. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, за ночь в регионе были уничтожены 38 вражеских дронов. Зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили стекла в трех многоквартирных домах, двух школьных кабинетах и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводится капитальный ремонт. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
