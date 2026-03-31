Еврокомиссия просит страны ЕС экономить топливо

Еврокомиссия призвала страны — члены Евросоюза воздерживаться от мер, которые могут привести к росту потребления топлива. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«Государства-члены должны воздерживаться от принятия мер, которые могут привести к увеличению потребления топлива, ограничению свободного перемещения нефтепродуктов или снижению стимулов для производства на нефтеперерабатывающих заводах ЕС. Им также следует консультироваться со своими соседними государствами-членами и Комиссией для сохранения общеевропейской согласованности и функционирования внутреннего рынка», — указано в заявлении.

Там добавили, что для обеспечения доступности нефтепродуктов на европейском рынке следует отложить любые неаварийные работы по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, стоит увеличить использование биотоплива для замещения ископаемых нефтепродуктов и снижения давления на рынок.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет стабилизировать цены и укрепить энергетическую независимость объединения.

Ранее в Германии призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток 2».