Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Еврокомиссия просит страны ЕС экономить топливо

Shutterstock

Еврокомиссия призвала страны — члены Евросоюза воздерживаться от мер, которые могут привести к росту потребления топлива. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«Государства-члены должны воздерживаться от принятия мер, которые могут привести к увеличению потребления топлива, ограничению свободного перемещения нефтепродуктов или снижению стимулов для производства на нефтеперерабатывающих заводах ЕС. Им также следует консультироваться со своими соседними государствами-членами и Комиссией для сохранения общеевропейской согласованности и функционирования внутреннего рынка», — указано в заявлении.

Там добавили, что для обеспечения доступности нефтепродуктов на европейском рынке следует отложить любые неаварийные работы по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, стоит увеличить использование биотоплива для замещения ископаемых нефтепродуктов и снижения давления на рынок.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет стабилизировать цены и укрепить энергетическую независимость объединения.

Ранее в Германии призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток 2».

 
Теперь вы знаете
Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
