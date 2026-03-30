В Госдуме анонсировали «массированные удары» ВС РФ по Украине

Украину ждут более жесткие и массированные удары после атаки на Таганрог. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, после удара БПЛА по Таганрогу Украину ждут «не самые приятные события». Он допустил, что «будут массированные удары ВС РФ». Россия «особенно жестко» вступается за мирных жителей, указал депутат.

«Пусть ВСУ ждут еще более массированных прилетов в усиленном варианте», — сказал Колесник.

В ночь на 30 марта очевидцы заявили, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане тоже слышали гул от мотора, насчитали около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. А в Краснодаре дрон врезался в жилую многоэтажку.

При этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что утром 30 марта беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти.

