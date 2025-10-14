«Одиозное решение». ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €253 млн

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии €253 млн в качестве компенсации гражданам, которые пострадали в результате ужесточения пограничных линий после пятидневного конфликта между странами в 2008 году. Решение носит скорее символический характер, исполнять его Москва не собирается: в 2022 году Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека опубликовал 14 октября пресс-релиз о решении по делу «Грузия против России». В документе говорится, что по итогам рассмотрения жалобы грузинской стороны Россия должна выплатить €253 млн в качестве компенсации морального вреда, причиненного более чем 29 тыс. пострадавшим в результате конфликта между странами в 2008 году. Предполагается, что деньги должны быть распределены между ними.

Речь идет о процессе, известном как «бордеризация». Под этим словом подразумеваются работы по возведению пограничных инженерных сооружений между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Ранее, при СССР и до 2008 года в независимой Грузии, эти границы были административными и, по сути, символическими. Сегодня в Тбилиси их называют «линией оккупации», а в Цхинвале, Сухуме и Москве — «государственной границей» между Грузией и ее бывшими автономиями.

В вину России ставятся «чрезмерное применение силы», «незаконные задержания» и «незаконные ограничения на повседневное передвижение через административную границу и на доступ к домам, земле и семьям». Упоминается также «отказ в праве на образование на грузинском языке».

Почему решение ЕСПЧ не будет исполнено

В 2022 году Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В действующие на тот момент законы были внесены соответствующие изменения.

По современным законодательным нормам России постановления Европейского суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ. А выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ, принятым до 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в российских рублях на счета в российских банках.

В ЕСПЧ на эти события другая точка зрения. В суде полагают, что до сих пор могут рассматривать жалобы, поступившие на Россию за период ее членства в Совете Европы, то есть с 1996 по 2022 год.

Как отреагировали в России

Европейский суд по правам человека — ангажированная структура, решения которой незаконны и могут не признаваться Россией, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Страсбургский суд не раз проявлял себя как политизированная, ангажированная и антироссийски направленная структура, руководствующаяся двойными стандартами. Более того, в российском законодательстве закреплен примат защиты национальных интересов, позволяющий не признавать одиозные судебные вердикты», — сказал Слуцкий.

Депутат напомнил, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, поэтому иски о нарушении прав при так называемой бордеризации или введении пограничных ограничений вряд ли будут серьезно расцениваться в РФ.

На неприемлемость для России решений ЕСПЧ в беседе с «Газетой.Ru» указала и депутат Госдумы Мария Бутина. По ее мнению, европейские структуры таким образом хотят оказать «медийное давление» на РФ и попытаться повлиять на ее международный имидж.

«На основании позиции МИД России, российского законодательства и норм международного права решение ЕСПЧ является незаконным и не подлежащим исполнению. Это решение носит предвзятый и политически мотивированный характер и было вынесено в период, когда Россия более не находится под юрисдикцией данного суда», — сказала она.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал вердикт ЕСПЧ «одиозным антироссийским решением, которому нет реально серьезного обоснования».

«Это просто возмутительное решение, потому что мы помним, что именно 8 августа 2008 года [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили принял решение атаковать Цхинвал, который являлся столицей международно признанной стороны конфликта», — сказал Карасин.

Он посоветовал ЕСПЧ ознакомиться с выводами специального представителя генсека ООН Хейди Тальявини, которая возложила вину в развязывании российско-грузинского конфликта на Грузию.

В докладе, опубликованном в сентябре 2009 года, говорится, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы осуществили массированный артиллерийский обстрел югоосетинского города Цхинвали, и именно это событие стало началом широкомасштабного вооруженного конфликта на Кавказе. Авторы доклада пришли к выводу, что вначале военный ответ России на грузинскую агрессию был «законным», поскольку действия РФ носили оборонительный характер, однако последующие ответные действия российских военных вышли за «разумные границы».