СМИ рассказали о «значительной стратегической победе» Ирана

Израиль и США в ходе своей операции уничтожили высокопоставленных иранских лидеров, но после месяца боев именно Иран одержал наиболее значительную стратегическую победу — усиление контроля над движением судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В марте по водному пути, соединяющему Персидский залив с остальным миром, проходит всего шесть судов в день в любом направлении. До начала боевых действий их количество составляло около 135 в день, подсчитало агентство.

Согласно полученным данным, в марте 80% небольшого числа нефтяных танкеров, выходящих из пролива, принадлежали Ирану или странам, с которыми Иран поддерживает дружеские отношения.

Электронные помехи в районе Ормузского пролива нарушают работу систем отслеживания судов, а некоторые суда отключают свои транспондеры, что влияет на своевременность и точность данных отслеживания. Тем не менее, есть все признаки того, что способность Тегерана контролировать пролив возрастает, говорится в статье.

Практически все суда, пересекающие пролив сейчас, делают это по утвержденным Ираном маршрутам — плывут близко к его берегам, а не к оманской стороне пролива, — и часто после переговоров с целью обеспечения безопасного прохода.

Помимо этого, Иран готовится принять закон о введении пошлины, который обяжет любое судно, желающее пройти через этот район, предоставлять подробную информацию и вносить плату.

Ранее Госдеп заявил, что США не дадут Ирану брать плату за проход через Ормузский пролив.