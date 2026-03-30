Полковник предупредил, что Ормузский пролив будет «нелегко открыть» в будущем

Ормузский пролив будет непросто открыть в будущем. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход. Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым», — заявил Уилкерсон.

При этом он заметил, что перекрыть пролив «чрезвычайно просто», и Иран изучил этот вопрос. По оценке военного, Тегеран продвинулся далеко вперед «в плане вооружений, методов, и прочего».

Даже если Соединенные Штаты объявят о разблокировке Ормузского пролива, то суда вряд ли решатся им воспользоваться. Чтобы «напугать весь мир», в том числе страховщиков и судовладельцев, достаточно одного случая, указал полковник.

«Вот и все, что нужно. А потом пройдет немало времени, прежде чем какой-либо военно-морской флот сможет убедить людей, что, мол, теперь снова можно выходить в море», — порассуждал Уилкерсон.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

