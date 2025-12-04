На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЯНАО расселили миллион «квадратов» аварийного жилья

За семь лет 62 тыс. ямальцев переехали в новые квартиры
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир жителям нового дома в Лабытнанги, продолжив масштабную программу по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает правительство региона.

Семь лет назад губернатор поставил задачу — в четыре раза превысить федеральный план по расселению. К 95-летию ЯНАО удалось расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 23 тыс. семей — около 62 тыс. человек.

«Мы завершаем огромную программу по расселению миллиона «квадратов» аварийного жилья. Радость новоселья испытали 62 тыс. человек. За эти несколько лет фактически построили два города Лабытнанги. Подобные темпы жилищного строительства мы набирали в 80-е годы, когда Ямал был большой всесоюзной стройкой. Сейчас мы не всесоюзная стройка, но результаты – столь же высокие. Это более полутысячи новых многоквартирных домов. Это 2200 деревянных домов, которые навсегда ушли в прошлое – мы их уже демонтировали», — сказал Артюхов.

Последней в расселении миллиона «квадратов» стала семья Олеси Пономаренко из Лабытнанги. Ее дочь, мать и внучка получили двухкомнатную квартиру с чистовой отделкой, сантехникой и гардеробными.

Новый пятиэтажный дом в центре города рассчитан на 83 семьи (247 человек). Во дворе — детские и спортивные площадки, парковка на 80 машин, освещение и благоустройство.

За семь лет в Лабытнанги расселили более 48 тыс. кв. м аварийного фонда и снесли свыше 100 домов. До 2030 года здесь планируют ввести 62 новых дома для 5388 семей.

Всего в округе за семь лет построено 508 многоквартирных домов (21 594 квартиры), включая современные микрорайоны в Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале и Тазовском.

Теперь губернатор обозначил новую цель — построить еще миллион кв. м жилья за пять лет. На данный момент в регионе ведется строительство 257 домов (около 850 тыс. кв. м) на 16 тыс. квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами