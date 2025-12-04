В ЯНАО расселили миллион «квадратов» аварийного жилья

За семь лет 62 тыс. ямальцев переехали в новые квартиры

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир жителям нового дома в Лабытнанги, продолжив масштабную программу по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает правительство региона.

Семь лет назад губернатор поставил задачу — в четыре раза превысить федеральный план по расселению. К 95-летию ЯНАО удалось расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 23 тыс. семей — около 62 тыс. человек.

«Мы завершаем огромную программу по расселению миллиона «квадратов» аварийного жилья. Радость новоселья испытали 62 тыс. человек. За эти несколько лет фактически построили два города Лабытнанги. Подобные темпы жилищного строительства мы набирали в 80-е годы, когда Ямал был большой всесоюзной стройкой. Сейчас мы не всесоюзная стройка, но результаты – столь же высокие. Это более полутысячи новых многоквартирных домов. Это 2200 деревянных домов, которые навсегда ушли в прошлое – мы их уже демонтировали», — сказал Артюхов.

Последней в расселении миллиона «квадратов» стала семья Олеси Пономаренко из Лабытнанги. Ее дочь, мать и внучка получили двухкомнатную квартиру с чистовой отделкой, сантехникой и гардеробными.

Новый пятиэтажный дом в центре города рассчитан на 83 семьи (247 человек). Во дворе — детские и спортивные площадки, парковка на 80 машин, освещение и благоустройство.

За семь лет в Лабытнанги расселили более 48 тыс. кв. м аварийного фонда и снесли свыше 100 домов. До 2030 года здесь планируют ввести 62 новых дома для 5388 семей.

Всего в округе за семь лет построено 508 многоквартирных домов (21 594 квартиры), включая современные микрорайоны в Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале и Тазовском.

Теперь губернатор обозначил новую цель — построить еще миллион кв. м жилья за пять лет. На данный момент в регионе ведется строительство 257 домов (около 850 тыс. кв. м) на 16 тыс. квартир.