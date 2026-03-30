В Иране подтвердили изучение вопроса о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что парламент страны рассматривает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщило РИА Новости.

«В чем польза участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нем?» — сказал Багаи.

При этом он добавил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия.

30 марта член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, участие Тегерана в договоре после нападения США и Израиля не имеет смысла, и такого мнения придерживается большинство парламентариев.

Договор о нераспространении ядерного оружия — это ключевое международное соглашение, направленное на ограничение круга стран, обладающих ядерным оружием, и обеспечение безопасности в мире. Согласно ДНЯО, страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются его не создавать и не приобретать. Взамен они получают помощь в развитии мирных атомных технологий. Контроль за выполнением обязательств осуществляет МАГАТЭ через систему инспекций и гарантий.

