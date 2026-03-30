Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране подтвердили изучение вопроса о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Shutterstock

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что парламент страны рассматривает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщило РИА Новости.

«В чем польза участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нем?» — сказал Багаи.

При этом он добавил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия.

30 марта член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, участие Тегерана в договоре после нападения США и Израиля не имеет смысла, и такого мнения придерживается большинство парламентариев.

Договор о нераспространении ядерного оружия — это ключевое международное соглашение, направленное на ограничение круга стран, обладающих ядерным оружием, и обеспечение безопасности в мире. Согласно ДНЯО, страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются его не создавать и не приобретать. Взамен они получают помощь в развитии мирных атомных технологий. Контроль за выполнением обязательств осуществляет МАГАТЭ через систему инспекций и гарантий.

Ранее российский сенатор оценил планы Ирана выйти из ДНЯО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
