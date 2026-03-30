Стало известно, чем занимались бойцы ГУР Украины в Дубае

Военэксперт Кнутов: уничтоженные бойцы ГУР Украины занимались дронами в ОАЭ
Бойцы Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Дубае, которые, по сообщениям, были ликвидированы в результате удара ВС Ирана, занимались помощью Арабским Эмиратам с укреплением системы ПВО, в том числе в беспилотной сфере. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«(Украинский лидер Владимир - «Газета.Ru») Зеленский предлагал направить дроноводов для того, чтобы прикрывать определенные объекты с помощью дронов ПВО, которые способны сбивать (беспилотники - «Газета.Ru») «Герани» и «Шахеды», потому что между первым и вторым дроном есть общие черты», — пояснил аналитик.

Кнутов напомнил, что Украина разработала дрон-перехватчик P1-SUN для противодействия именно беспилотникам противника.

«Поражение происходит таким образом, что дрон наводится на дрон-беспилотник самолетного типа по типу «Шахед», подлетает и подрывается под ним, либо происходит столкновение», — отметил эксперт.

По словам Кнутова, группа из 20 сотрудников ГУР Украины могла заниматься в Дубае вопросами, связанными с беспилотными системами. Кроме того, так украинский лидер Владимир Зеленский хотел «как-то показать» Объединенным Арабским Эмиратам поддержку Киева странам Персидского залива.

«Была направлена эта группа дроноводов, которая находится в штате Главного управления разведки [Украины]. Естественно, иранская разведка получила информацию об их прибытии. Сообщалось о том, что в связи с тем, что Украина, по сути, объявила войну Ирану, Иран рассматривает киевский режим как противника и будет уничтожать объекты, либо личный состав там, где такая возможность появится. Как только появилась возможность, эта группа дроноводов была ликвидирована», — заявил собеседник.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил о том, что в Дубае во время атаки Ирана на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) было уничтожено два десятка украинских бойцов, относящихся к ГУР.

Ранее США приветствовали помощь с Ормузским проливом после горячей фазы войны.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!