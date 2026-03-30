Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках морских дронов

Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках морских дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Да, договаривались. Это входит в ту систему договоренностей, о которой я уже говорил», — сказал украинский лидер журналистам.

В конце марта Киев заключил ряд стратегических соглашений об оборонном партнерстве со странами Персидского залива, рассчитанных на 10 лет. Основной целью сотрудничества является передача украинского боевого опыта по борьбе с беспилотниками и ракетами в обмен на инвестиции и совместное производство вооружений.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что в ходе турне по странам Персидского залива президент Украины искал «богатых союзников» на Ближнем Востоке для противостояния с Россией.

В материале отмечается, что Украина стремится убедить богатые страны Персидского залива, которые придерживаются нейтралитета в российско-украинском конфликте, что «что у них общий враг, против которого Киев является надежным партнером».

Ранее Зеленский заявил, что абсолютно уверен в помощи России Ирану.

 
