Россиянам рассказали о новых правилах микрокредитования с апреля

В России с 1 апреля вступят в силу изменения в сфере микрокредитования. В первую очередь МФО ограничат возможность взыскания процентов за сумму долга. Сегодня они могут требовать до 130%, а по новым нормам максимальная сумма процентов, штрафов, комиссий не может быть выше 100% при займе на год, рассказала RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Также микрофинансовые организации должны будут устанавливать платёжеспособность заёмщика или на основании официальных документов со стороны заёмщика, или на основании статистических данных о среднедушевом доходе в данном регионе», — добавила юрист.

Кроме того, МФО не смогут предоставлять займы россиянам, у которых уже много кредитов или чей доход не может покрыть долг. Также организации обязаны будут проверять заемщика по биометрии – взять дистанционный кредит без предоставления таких данных больше нельзя. Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических кредитов, оформленных дистанционно с украденными данными, пояснила Ярмуш.

Нельзя будет рефинансировать долг внутри одной МФО – взять новый кредит для погашения более дорогих старых долгов. На одного человека допускается не более двух кредитов, дорогие займы под 300% годовых попадают под запрет.

Все эти нововведения должны помочь россиянам предотвратить мошеннические атаки, а также избавиться от чрезмерной долговой нагрузки, заключила юрист.

