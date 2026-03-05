Одна из стран может выйти из Совета мира, созданного для управления сектором Газа

Индонезия рассматривает выход из Совета мира после атаки США и Израиля на Иран

Председатель Народного консультативного конгресса (двухпалатного парламента) республики Ахмад Музани заявил, что власти Индонезии рассматривают выход из Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом для управления сектором Газа. Его слова передает информагентство Antara.

«Мы можем выйти из [объединения] в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия», — отметил Музани.

По его словам, президент страны Прабово Субианто не раз говорил, что Индонезия рассматривает участие в Совете мира и выход из него как возможные варианты. И сейчас, после атак на Иран со стороны США и Израиля, президент может пересмотреть участие Индонезии в Совете мира.

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об участии России в Совете мира не обсуждался.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.