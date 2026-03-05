Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Одна из стран может выйти из Совета мира, созданного для управления сектором Газа

Индонезия рассматривает выход из Совета мира после атаки США и Израиля на Иран
Daniel_Ferryanto/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Народного консультативного конгресса (двухпалатного парламента) республики Ахмад Музани заявил, что власти Индонезии рассматривают выход из Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом для управления сектором Газа. Его слова передает информагентство Antara.

«Мы можем выйти из [объединения] в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия», — отметил Музани.

По его словам, президент страны Прабово Субианто не раз говорил, что Индонезия рассматривает участие в Совете мира и выход из него как возможные варианты. И сейчас, после атак на Иран со стороны США и Израиля, президент может пересмотреть участие Индонезии в Совете мира.

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об участии России в Совете мира не обсуждался.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!