СМИ узнали, что Израиль мог отказать Зеленскому в визите

Axios: Нетаньяху мог отказать Зеленскому в визите в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите во время его турне по странам Ближнего востока. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Зеленский за последние два дня посетил несколько стран Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль», — написал он.

По данным журналиста, две недели назад Нетаньяху запросил разговор с Зеленским, однако разговор так и не состоялся.

До этого президент Украины побывал в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

