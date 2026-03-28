В Вашингтоне начался митинг против действующей власти

В Вашингтоне началась акция «Без королей!» против действующей власти
В Вашингтоне началась акция протеста против политики действующей администрации Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Название акций протеста — No Kings! (в переводе с англ. — «Без королей!») — отсылает к монархическим чертам правления американского лидера. Несколько сотен протестующих скандируют призывы к отставке главы Белого дома и выводу сотрудников миграционной полиции США из американских городов. По данным информагентства, протестующие остановились рядом с резиденцией американского президента.

Отмечается, что наиболее масштабные акции протеста должны пройти в городе Миннеаполис, штат Миннесота, где вспыхнули протесты из-за рейдов иммиграционной полиции.

В конце января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нью-Йорке сторонники войны с Ираном пытались поджечь протестующих против нее.

 
