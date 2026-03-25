В Чехии заявили, что США сместили фокус с Украины из-за войны с Ираном

Lidovky: мир на Украине теперь не важен для Трампа из-за войны с Ираном
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном. Об этом пишет автор чешского издания Lidovky Иштван Леко.

В его статье отмечается, что люди во всем мире нервно наблюдают за войной в Иране, главным образом из-за цен на топливо, но подавляющее большинство правительств стран Евросоюза больше обеспокоено из-за того, что у Украины нет перспектив в конфликте против России.

«К сожалению, эксперты по безопасности, которые с самого начала войны утверждали, что Украина истекает кровью на Ближнем Востоке, вероятно, будут правы, потому что, когда на карту поставлена заправочная станция в мире, все идет наперекосяк», — пишет он.

Леко подчеркнул, что мирные переговоры между США, Россией и Украиной приостановлены, и мир в Европе теперь не важен и не является неотложной задачей для президента США Дональда Трампа.

Автор статьи указал на важность для Киева американских систем ПВО. В связи с войной на Ближнем Востоке дополнительные ракеты Patriot не достигнут Украины, а будут закуплены арабскими государствами или поступят на американские базы в регионе. Более того, когда корабли европейских стран НАТО достигнут Ормузского пролива, им также потребуется противовоздушная оборона, потому что ни один европейский политик не хочет, чтобы его солдаты не вернулись домой, добавил журналист Lidovky.

Ранее Келлог призвал США захватить иранский остров Харк.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

