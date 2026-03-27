«Готовятся к следующему раунду»: политолог о моратории Трампа на удары по Ирану

Политолог Ткаченко: Трамп готовится к следующему раунду конфликта с Ираном

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал 10-дневный мораторий на удары по энергетике Ирана, введенный президентом США Дональдом Трампом.

По мнению эксперта, Вашингтон готовится к следующему раунду, который подразумевает либо продолжение конфликта, либо — мирные переговоры.

«Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном — прекращение огня», — считает Ткаченко.

Установление моратория, по его словам, позволит США перейти к более сложным маневрам, например, формированию некой коалиции.

Однако, даже если Вашингтон перестанет атаковать иранские объекты, это может сделать Израиль, предупредил политолог.

26 марта Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил, что приостановил удары американских военных по энергетическим объектам в Иране на 10 дней — до 6 апреля текущего года. По его словам, решение было принято «по просьбе иранского правительства». Хозяин Белого дома добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана «идут очень хорошо», и назвал дезинформацией сведения о прекращении контактов.

