Американист объяснил, зачем Трамп ввел мораторий на удары по энергетике Ирана

Решение президента США Дональда Трампа установить 10-дневный мораторий на удары по энергетике Ирана может быть связано с попыткой накопить боеприпасы перед сухопутной операцией. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», — считает эксперт.

При этом он допустил, что в случае провала попыток мирно урегулировать конфликт, Вашингтон может устроить наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

США и Иран, вероятно, уже обменялись дипломатическими сигналами, однако переговорные позиции сторон сильно расходятся, констатировал Дудаков.

26 марта Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил, что приостановил удары американских военных по энергетическим объектам в Иране на 10 дней — до 6 апреля текущего года. По его словам, решение было принято «по просьбе иранского правительства». Хозяин Белого дома добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана «идут очень хорошо», и назвал дезинформацией сведения о прекращении контактов.

Ранее Россия запросила закрытые консультации СБ ООН из-за ударов по Ирану.