Кремль видит потенциал в сотрудничестве с США

В Кремле отметили возможность сотрудничества России и США в разных сферах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается широких возможностей для взаимодействия в торгово-экономической сфере — да, эти возможности, они постоянно остаются на повестке дня», — сказал он.

По его словам, в данный момент Вашингтон фокусирует все свое внимание на урегулировании ситуации вокруг Украины. От этого, отметил Песков, страдают другие сферы, поскольку из-за долгих раздумий США наносится урон не только интересам российской стороны, но и интересам американских компаний, упускается время, а значит, и прибыль.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видит стремления США к учету интересов России. По его мнению, Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков.

Лавров отметил, если Вашингтон будет готов осуществлять взаимовыгодные проекты на территории России, то он должен учитывать ее интересы. Однако в настоящее время Москва этого не видит.

Ранее в Конгрессе назвали Россию и США величайшими ядерными супердержавами.