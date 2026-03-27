Глава МИД Франции заверил, что Европа продолжит помогать Украине

Европа сохраняет военную поддержку Украины, несмотря на мобилизацию американских ресурсов для конфликта в Иране. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова приводит «Европейская правда».

Министр согласился с тем, что происходит «определенная мобилизация» ресурсов США для ведения войны в Иране. По его словам, происходит мобилизация военных ресурсов и других стран, в том числе Франции, которые вынуждены защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

«Европейские страны мобилизованы. Уже более четырех лет нам неоднократно заявляют, что якобы приближается катастрофа, потому что поставки оттуда или отсюда вот-вот прекратятся. Но этого не произошло», – отметил Барро.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг заявления о том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, призвав оказывать Киеву дополнительную поддержку. По его словам, необходимо в том числе применять дальнейшие меры по «теневому флоту» России. Стармер заявил, что Европа должна оказывать давление на президента России Владимира Путина с целью «изменения нарратива».

Он утверждает, что «реальность на местах такова, что Украина держится крепко» и даже «отбивает территории». С его точки зрения, «правда заключается в том, что Россия не побеждает».

Ранее Захарова заявила об отказе ЕС от мира на Украине, который учитывает интересы России.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!