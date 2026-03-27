Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал «бумажной декларацией» новые антироссийские санкции, введенные Оттавой. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что Канада приняла новые санкции в преддверии заседания министров иностранных дел стран — членов «Большой семерки» (G7), которое пройдет во Франции. По его словам, правительство премьер-министра североамериканской страны Марка Карни намерено хоть как-то заявить о себе на этой встрече.

«Заодно [оно хочет] отчитаться перед русофобским лобби внутри Канады», — подчеркнул Степанов.

Как он сказал, на днях глава МИД страны Анита Ананд провела встречу с членами Канадского украинского конгресса. Данная организация была создана нацистскими коллаборационистами, сейчас ей руководят их потомки.

«Остается пожалеть канадских налогоплательщиков, чьи деньги их правительство тратит на составление подобных пустых списков», — добавил посол.

26 марта Оттава ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись 100 судов «теневого флота». Всего с 2014 года канадские власти включили в санкционные списки 3,4 тыс. физических и юридических лиц, а также порядка 600 судов.

