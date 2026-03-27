Посол Ирана отверг переговоры с США

Иран считает бессмысленным вести переговоры с США в текущей ситуации. Об этом заявил посол республики в России Казем Джалали в интервью News.ru.

По его словам, сейчас стороны находятся «в разгаре войны» и говорить о переговорах «бессмысленно». Даже послевоенные политические линии определяются ситуацией на земле, о которой сейчас говорить рано, констатировал дипломат.

При Тегеран готов серьезно отнестись к посреднической инициативе Москвы, которая является другом Тегерана, указал посол.

«Что касается России, мы всегда говорили, что считаем эту страну своим другом, и серьезно рассмотрим любое предложение Москвы», — сказал Джалали.

На этой неделе газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики.

