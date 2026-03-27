Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе рассказали о «ловушке» для США в Иране

Majid Asgaripour/Reuters

Конфликт в Иране превратился для США в войну на истощение, что крайне невыгодно из-за ограниченных запасов важнейших боеприпасов у американской армии. Такое мнение высказал аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По оценке эксперта, на Ближнем Востоке происходят радикальные перемены. США, в свою очередь, действуют исходя из карикатурных представлений о своих противниках – Иране, России и Китае. Эксперты, которые информируют администрацию Дональда Трампа об этих странах – некомпетентные, и их взгляды крайне искажены, считает Слебода.

По их убеждениям, в Иране только и ждут, «чтобы обрести свободу и свергнуть свою диктатуру», указал он. Вашингтон попал на Ближнем Востоке в ловушку, о которой его ранее предупреждали, констатировал аналитик.

По оценке эксперта, шансы на дипломатию «практически равны нулю», а конфликт перешел в фазу войны на истощение.

«И именно об этом я, как и другие представители альтернативных СМИ, предупреждал: для США глупо ввязываться в эту войну, потому что их ахиллесова пята, их слабое место — это низкие запасы и крайне низкие темпы производства критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО», — сказал Слебода.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России назвали три сценария наземной операции США против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
