Аналитик Слебода: США оказались в ловушке в Иране, о которой их предупреждали

Конфликт в Иране превратился для США в войну на истощение, что крайне невыгодно из-за ограниченных запасов важнейших боеприпасов у американской армии. Такое мнение высказал аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По оценке эксперта, на Ближнем Востоке происходят радикальные перемены. США, в свою очередь, действуют исходя из карикатурных представлений о своих противниках – Иране, России и Китае. Эксперты, которые информируют администрацию Дональда Трампа об этих странах – некомпетентные, и их взгляды крайне искажены, считает Слебода.

По их убеждениям, в Иране только и ждут, «чтобы обрести свободу и свергнуть свою диктатуру», указал он. Вашингтон попал на Ближнем Востоке в ловушку, о которой его ранее предупреждали, констатировал аналитик.

По оценке эксперта, шансы на дипломатию «практически равны нулю», а конфликт перешел в фазу войны на истощение.

«И именно об этом я, как и другие представители альтернативных СМИ, предупреждал: для США глупо ввязываться в эту войну, потому что их ахиллесова пята, их слабое место — это низкие запасы и крайне низкие темпы производства критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО», — сказал Слебода.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России назвали три сценария наземной операции США против Ирана.